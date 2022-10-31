Мясо птицы и яйца могут ещё подорожать в Казахстане

- Несмотря на своевременность поданных заявок со стороны предприятий, АО «Казтемиртранс» не предоставляет крытые железнодорожные вагоны под погрузку продуктов. Не согласовываются планы и со стороны КТЖ или согласовывают малое количество, в следствии чего предприниматели не исполняют план и выплачивают штрафы, - отметил председатель правления Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов.Предприниматели заявляют, что нарушение поставок влечёт за собой образование дефицита не только шрота и жмыха (корма), но и бутилированного подсолнечного масла, что может отразится на ценах множества социально значимых продуктов питания. Директор департамента по обеспечению перевозок АО «Қазтеміртранс» Нурлан Есембаев предложил предпринимателям подавать заявки на вагоны объёмом 64-66 тонн.
- Шрот тяжёлый, поэтому в заявках указывают 68 тонн. В связи со сложившейся ситуацией давайте привлечём свободные вагоны от 64 до 66 тонн, что может ускорить решение ситуации, - сказал он.Участники встречи договорились создать оперативный штаб по решению проблемы масложировой отрасли. Напомним, на прошлой неделе цена на яйца повысилась на 1,9%. В магазинах стоимость яиц выросла до 600 тенге за один десяток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.