Мясо птицы и яйца могут ещё подорожать в Казахстане

Производители заявляют о дефиците кормов для птиц. Фото из архива "МГ" Предприниматели заявляют, что дефицит высокобелковых кормов для птицы может спровоцировать рост цен на продукцию. Об этом сообщили в НПП «Атамекен». Нехватку кормов производители ощутили ещё в сентябре и связали это с отсутствием вагонов для транспортировки кормов. - Несмотря на своевременность поданных заявок со стороны предприятий, АО «Казтемиртранс» не предоставляет крытые железнодорожные вагоны под погрузку продуктов. Не согласовываются планы и со стороны КТЖ или согласовывают малое количество, в следствии чего предприн