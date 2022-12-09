Мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия в Туркменистане - СМИ

О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. «Радио Азатлык» сообщило, что на туркменском побережье Каспийского моря обнаружены сотни мёртвых тюленей. В некоторых местах нашли и мёртвую рыбу. Из-за трупов некоторые грузовые судна не смогли своевременно прибыть в туркменский порт. О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. «Радио Азатлык», ссылаясь на работника Военно-морского института Туркменистана, причиной массовой гибели тюленей и рыб может быть сильное загрязнение аква