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Социум

Мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия в Туркменистане - СМИ

О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. «Радио Азатлык» сообщило, что на туркменском побережье Каспийского моря обнаружены сотни мёртвых тюленей. В некоторых местах нашли и мёртвую рыбу. Из-за трупов некоторые грузовые судна не смогли своевременно прибыть в туркменский порт. О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. «Радио Азатлык», ссылаясь на работника Военно-морского института Туркменистана, причиной массовой гибели тюленей и рыб может быть сильное загрязнение аква
Дана Рахметова
Мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия в Туркменистане - СМИ
О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили.
Экологи выясняют причину массовой гибели тюленей в Мангистау
Экологи выясняют причину массовой гибели тюленей в Мангистау
«Радио Азатлык» сообщило, что на туркменском побережье Каспийского моря обнаружены сотни мёртвых тюленей. В некоторых местах нашли и мёртвую рыбу. Из-за трупов некоторые грузовые судна не смогли своевременно прибыть в туркменский порт. О ситуации с массовой гибелью тюленей ни туркменские власти, ни официальные СМИ пока ничего не сообщили. «Радио Азатлык», ссылаясь на работника Военно-морского института Туркменистана, причиной массовой гибели тюленей и рыб может быть сильное загрязнение акватории Каспия в последние годы и повышенного содержания токсичных веществ. Напомним, седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружили мёртвых тюленей. В общей сложности за несколько дней нашли 141 тушу. Причина их гибели пока не установлена. В начале декабря около 700 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспия в Дагестане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Каспий тюлень

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