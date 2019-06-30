Посуда из этого материала и с покрытием из него нуждается в особенном уходе
  1. Посуду, которую вы только принесли из магазина и готовите к первому применению, обязательно нужно вымыть теплой, мыльной водой, а затем протереть насухо, полотенцем.
  2. Не подвергайте посуду резким перепадам температур. Продукты, которые будете в ней готовить, доставайте из холодильника заранее, дайте им немного согреться. По этой же причине, нельзя ставить посуду из холодильника на включенную плиту сразу, дайте отойти минут 10. Мыть керамическую кастрюлю или сковороду можно только после того, как она полностью остынет.
  3. Несмотря на то, что керамическое покрытие достаточно устойчиво к механическим повреждениям, лучше использовать для перемешивания продуктов не металлические, а деревянные или силиконовые лопатки.
  4. Перед началом готовке в какой посуде, смажьте ее немного изнутри растительным маслом. Затем подержите ее на огне, не более минуты. Этот способ поможет закалить посуду и значительно улучшит ее антипригарное свойство.
  5. Не ставьте в разогретую духовку (только в холодную), иначе керамика может потерять антипригарные свойства. Готовьте при не очень высокой температуре.