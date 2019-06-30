На протяжении 2 лет проводились исследования по укладке асфальта с добавлением резиновой крошки. Пробы проводились в НИ «КаздорНИИ». «Резиновую» дорогу проложили в столице Нур-Султан, Алматы, а также в Акмолинской обл. Специалистами подтверждено - прочность на 50% лучше, чем у привычного состава. Также новая дорога устойчива к температурным нагрузкам от +60 до - 40 градусов, к образованию колеи и трещин. Разработаны нормы для производства покрытия для различных регионов страны. «Резиновый» асфальт давно применяют в США и Европе. В Казахстане материал будут получать путем перерабатывания старых автошин. Каждый год страна накапливает почти 80 000 тонн покрышек, а перерабатывается только 40%. По словам специалистов: - Если массово применять резиновую крошку при производстве асфальта эти показатели, существенно увеличатся.