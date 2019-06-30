Если отпуск еще не скоро, почему бы не «загореть» с помощью косметики? Только не наделайте ошибок!
  1. При выборе оттенка автозагара ориентируйтесь на цвет своей кожи. Если от природы вы смуглая, выбирайте средство с небольшим содержанием DHA – этот компонент отвечает за окрашивающий эффект.
  2. Гели, лосьоны и муссы впитываются быстрее, чем крема. Если это для вас не главное, остановите выбор на той форме, которая для вас удобнее.
  3. Прежде чем нанести подготовьте кожу – воспользуйтесь скрабом, тогда средство ляжет ровнее.
  4. Чтобы загар лег без пятен, распределяйте средство по коже всей ладонью широкими, размашистыми движениями.
  5. В области локтей и пяток не слишком втирайте, из-за грубой кожи они могут получиться темнее других зон, поэтому наносите на эти места меньше.
  6. Старайтесь, чтобы средство не попало на корни волос и брови, иначе получатся некрасивые темные участки, которые выдадут искусственность загара.
  7. После того, как закончили, тщательно вымойте руки, чтобы и ладони не получились бронзовыми.
  8. Прежде чем надевать одежду, дайте подсохнуть и впитаться. Как правило, на это необходимо всего несколько минут.
  9. Если вам кажется, что цвет получается не слишком насыщенный, подождите 2 часа, пока эффект не проявится полностью. Если все равно не то что хочется – повторите процедуру.
  10. Чтобы искусственный цвет кожи дольше не бледнел, наносите автозагар каждые 2-3 дня и временно воздержитесь от скрабов, бритья, эпиляции и любых косметических процедур, которые ускоряют процесс обновления верхнего слоя кожи.
