Купила лекарство в виде мази. Но оно мне совсем не помогло. И об этом я обмолвилась бабушкам у подъезда…Угораздило же меня подхватить в бассейне грибок ногтей. Что делать? И…тут же узнала от них столько народных средств! Расскажу о восьми из них.
  1. Смешайте оливковое масло с маслом чайного дерева, в соотношение 1:1, добавьте несколько капель йода и вотрите состав в ногти.
  2. Закрепите лейкопластырем на ногтях кусочки чайного гриба так, чтобы они не касались кожи, и оставьте на ночь.
  3. Примотайте бинтом к ногтям ватки, смоченные в яблочном уксусе, разведенном водой 1:2, на полчаса.
  4. Опустите ногти на 20 минут в прохладную ванночку с уксусной эссенцией (1 ст.л. на 1 литр воды) или в теплый раствор соды (2 ст.л. на 1 литр)
  5. Помассируйте 1 минут ногти рисовой мукой, разведенной перекисью водорода до состояния кашицы. Затем вымойте ноги и смажьте перекисью.
  6. Залейте водкой измельченную кожуру грейпфута, граната или листья золотого уса и, настояв смесь 2 недели. Пропитайте в настойке вату и примотайте бинтом к ногтям на 2 часа.
  7. Разведите таблетку аспирина корвалолом. Нанесите кашицу на ногти и оставьте до высыхания, потом смойте.
  8. Сделайте на ногти компрессы с раствором фурацилина (1 таблетка на ½ ст. горячей воды) либо с аптечной настойкой прополиса (25%). Оберните ступни пищевой пленкой и так ложитесь спать.
Эти средства ( то одно, то другое) я применяю ежедневно уже 3 недели. Результат виден: начали расти здоровые ногти. Спасибо советчицам!