Так случилось в одной английской семье. Муж с женой ждали рождение своих дочек-близнецов. Но, когда малышки появились на свет, родители не поверили своим глазам: одна из сестер была со светлой кожей, а другая с темной.Скажете, так не бывает? Специалисты уверяют - возможно. Правда, вероятность 1 на млн. В детстве даже друзья не могли верить девочкам, что они родные сестры, ведь они совсем разные: Люси (блондинка) творческая личность и замкнута. Хотя сейчас девушка предпочитает неформальный стиль и все, что с этим связано. Она изучает искусство, и мечтает стать дизайнером.Ее сестра Мария, наоборот, общительна. Она следит за всеми современными тенденциями в моде и обожает стильно одеваться. Девушка учится на психолога. Кстати, замкнутость светленькой сестры объяснима: в детстве над ней часто смеялись ровесники, называя приемышем. Ведь, в их семье есть ещё трое старших детей, и все они с темным цветом кожи. А вот Люси, видимо, пошла в папу.Сейчас девушкам чуть больше 20 лет, и их различия стали еще ярче. Даже подумать о том, что у них одни родители невозможно! Новые друзья Люси и Мари не верят в их родство, и сестры показывают свои свидетельства о рождении.Однако, подобные случаи делают дружбу родных сестрёнок только крепче, ведь они любят друг друга. А Вам встречались непохожие близнецы?