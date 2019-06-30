Фасады из ДВП, покрытые пленкой поливинилхлорида, уступают по надежности пластику. Но они недорогие, позволяют создавать любые формы, имитировать различные материалы – от дерева до металла. Пленка легко моется, устойчива к истиранию, химическим воздействиям. ЕЕ слабое место – воздействие высоких температур. При нагреве выше 75 градусов пленка может покоробиться или отойти от основы. Этот момент следует учитывать при встраивании в кухонный гарнитур микроволновых печей и электрических духовок.Деревянные фасады выглядят благородно. Они экологичны, просты в уходе, благодаря современным лакостойким покрытиям, способны служить не один десяток лет. Неплохо переносят высокую влажность. Однако это и самый дорогой материал, который нуждается в особом уходе. К дереву нельзя применять бытовую химию с абразивными частицами и едкими компонентами, например, хлор. Нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, от которых древесина выгорает.Древесноволокнистые плиты, покрытые слоями декоративной бумаги и прозрачного износостойкого пластика, представляют собой практичный материал для фасадов кухонных гарнитуров. Он не боится высоких температур, сырости, агрессивной бытовой химии, за исключением абразивных порошков и паст, не выгорает. Но есть минусы. Так, на внутренней, обычно белой стороне материала хорошо видны любые загрязнения. А на лицевом глянце пластика остаются следы от прикосновений пальцев, разводы после мытья. Если же пластик матовый, то с него тяжело удаляются пятна жира.Самый бюджетный вариант кухни получится с фасадами из ламинированного ДСП (ЛДСП), то есть из древесно-стружечных плит, покрытых декоративной бумагой и специальным лаком. Смотрится материал простовато, но для дачи или временного жилья подойдет. При длительном использовании на ЛДСП образуются потертости, царапины, трудновыводимые пятна грязи возле ручек. Дверцы перекашиваются, так как крепления плохо фиксируются в материале из опилок.Большой популярностью пользуются относительно недорогие рамочные фасады: рамы из ДВП средней плотности (МДФ), покрытие шпоном либо пленкой ПВХ, со ставками из пластика, тонкого ЛДСП, стекла или ротанга. Они легкие, что уменьшает нагрузку на крепления, оригинально выглядят. Их можно подобрать под любой стиль отделки помещения. К минусам относится то, что на стыках рамочных планок покрытие МДФ со временем отслаивается. В образующиеся щелки попадает влага, из-за которой материал разбухает. Оттого рамочные фасады нельзя назвать очень надежными.Солидную внешне кухню по сравнительно небольшой цене можно собрать с фасадами из шпонированных ДСП(древесно-стружечных плит), ДВП ( древесноволокнистых плит) или дерева дешевых пород. По виду они практически не отличаются от древесного массива, но уступают в прочности. С годами шпон способен отслаиваться, а ДСП и ДВП хуже удерживают крепления, чем дерево. Как и цельнодеревянные кухни, шпонированные не рекомендуется размещать там, куда попадает прямой солнечный свет.