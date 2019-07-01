При кори, например, возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. На сегодняшний день по кори эпидемиологическая ситуация в области стабильная и за последние три недели у нас не зарегистрирован ни один случай этого заболевания. Всего в ЗКО с начала года около 80 человек заболели корью, первый случай зарегистрирован в феврале. Прививки получили все люди, которые контактировали с заболевшими. Мы даже пошли на такой шаг, что начали прививать детей с девяти месяцев и взрослых до 30 лет. При полиомиелите также возможные тяжелые осложнения, которые останутся практически на всю жизнь. Родители должны понимать, что эти осложнения грозят не им, а их детям. Все медицинские работники также подлежат обязательной вакцинации, - сообщил Нурданат Беркингали.

Как рассказал главный врач ЗКО Нурданат Беркингали, в области все еще есть проблема с жителями, которые отказываются прививать своих детей, ссылаясь на те или иные причины. – Проблем с вакциной у нас нет, она вовремя поставляется в наши медицинские организации со складов "СК-Фармация". На сегодняшний день около 950 западноказахстанцев отказываются от плановых прививок. Но в связи с заболеваемостью корью в нашем регионе удалось сократить количество "отказников". Родители начали понимать, что их ребенок может заболеть и что самым разумным решением будет вовремя сделанная вакцинация. Наши медицинские организации провели соответствующую работу и около 40 "отказников" все же согласились на вакцинацию детей. Родители должны понимать, что ответственность за здоровье своих детей, прежде всего, несут они сами. Все вакцины, которые мы получаем, являются безопасными. В основном люди аргументируют отказ от вакцины своими личными убеждениями, кто-то по религиозным причинам, кто-то руководствуется отрицательными отзывами в социальных сетях, - рассказал Нурданат Беркингали. По словам руководителя управления, вакцинация, прежде всего, делается для того, чтобы защитить ребенка от сложных заболеваний и осложнений, которые они влекут за собой. –Кроме этого, руководитель управления здравоохранения ЗКО рассказал о деятельности врачей общей практики и отметил, что они являются универсальными специалистами, которые могут оказать медицинскую помощь как взрослым, так и детям. – Наша область является единственным регионом, в котором в основном работают врачи общей практики. В прошлом году мы открыли 29 педиатрических участков, которые принимают пациентов от года до пяти лет. Данный шаг был предназначен для разгрузки специалистов. В принципе, ВОП может поставить диагноз и назначить лечение для любого пациента независимо от возраста, компетенции у него достаточно. Если у него возникают сомнения, то тогда он уже направляет пациента к специалисту узкого профиля. Во всех поликлиниках области практикуют врачи общей практики, - пояснил Нурданат Беркингали. Выяснилось, что в ЗКО более 100 человек состоят в очереди на пересадку почек, среди которых один ребенок. – Трупное донорство - это вопрос трансплантологии, который является довольно затратной сферой. По западу пересадка органов проводится в Актюбинской области. При нашем населении в 650 тысяч человек нам не совсем рентабельно развивать трансплантологию органов. Жители области нуждаются, во-первых, в пересадке почек, далее идет пересадка сердца и печени. У нас есть два человека, которые перенесли пересадку сердца. Они были прооперированы в городе Нур-Султан. Люди сейчас живут полноценной жизнью, получают все необходимые препараты, которые прописываются в послеоперационный период, они периодически ездят на обследование. Вообще, донорство нужно развивать в Казахстане, - рассказал Нурданат Беркингали. Стоит отметить, что в Казахстане есть государственная услуга, которая позволяет людям при жизни дать согласие на донорство после смерти. – Для этого нужно прийти в поликлинику, высказать свое пожелание, чтобы стать донором после смерти. Но им не может стать человек, у которого имеются какие-то инфекционные заболевания. Если он проходит по всем параметрам, то его регистрируют как добровольного донора, и в случае его смерти от ДТП или каких-то других несчастных случаев, его органы могут пересадить другому человеку. Но жители нашей области не совсем готовы к этому, возможно, не задумываются о таких вещах. В прошлом году три человека нашей области добровольно зарегистрировались в качестве доноров, - рассказал руководитель управления здравоохранения ЗКО.