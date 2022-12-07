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Социум

На 11 млн тенге оштрафовали монополистов в ЗКО

В списке более десяти предприятий, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, они проанализировали результаты отчётов об исполнении утверждённой тарифной сметы и инвестиционной программы за прошлый год. За нарушение ведомство привлекло к административной ответственности субъекты естественных монополий: АО «Жайыктеплоэнерго»; ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»; АО «Аксайгазпромэнерго»; ТОО «Стройтех»; ТОО «Уральскснабконтракт»; ГКП на ПХВ «Таскалинское районное коммунальное хозяйство»; СПКВ «Агын»;
Кристина Кобина
На 11 млн тенге оштрафовали монополистов в ЗКО
В списке более десяти предприятий, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, они проанализировали результаты отчётов об исполнении утверждённой тарифной сметы и инвестиционной программы за прошлый год. За нарушение ведомство привлекло к административной ответственности субъекты естественных монополий:
  • АО «Жайыктеплоэнерго»;
  • ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»;
  • АО «Аксайгазпромэнерго»;
  • ТОО «Стройтех»;
  • ТОО «Уральскснабконтракт»;
  • ГКП на ПХВ «Таскалинское районное коммунальное хозяйство»;
  • СПКВ «Агын»;
  • ИП «Мендыгазиев Р.А.»;
  • ГКП «Коммунальник»;
  • ИП «Ернур»;
  • «Каратобинское районное» ГКП на ПХВ акимата Каратюбинского района;
  • ГКП «Коммунал»;
  • ИП «Нұржауған».
Их оштрафовали на 11 миллионов тенге. Некоторые из них, признав нарушения, воспользовались возможностью оплаты штрафа в порядке сокращённого производства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
штраф деньги

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