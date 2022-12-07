- АО «Жайыктеплоэнерго»;
- ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»;
- АО «Аксайгазпромэнерго»;
- ТОО «Стройтех»;
- ТОО «Уральскснабконтракт»;
- ГКП на ПХВ «Таскалинское районное коммунальное хозяйство»;
- СПКВ «Агын»;
- ИП «Мендыгазиев Р.А.»;
- ГКП «Коммунальник»;
- ИП «Ернур»;
- «Каратобинское районное» ГКП на ПХВ акимата Каратюбинского района;
- ГКП «Коммунал»;
- ИП «Нұржауған».
На 11 млн тенге оштрафовали монополистов в ЗКО
В списке более десяти предприятий, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, они проанализировали результаты отчётов об исполнении утверждённой тарифной сметы и инвестиционной программы за прошлый год. За нарушение ведомство привлекло к административной ответственности субъекты естественных монополий: АО «Жайыктеплоэнерго»; ГКП на ПХВ «Аксайжылукуат»; АО «Аксайгазпромэнерго»; ТОО «Стройтех»; ТОО «Уральскснабконтракт»; ГКП на ПХВ «Таскалинское районное коммунальное хозяйство»; СПКВ «Агын»;