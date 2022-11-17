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Социум

На 12 миллионов тенге украсят площади Уральска к новому году

Речь идёт о площади Первого Президента и площади Абая, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова, отделу культуры выделили 12 миллионов тенге для новогоднего оформления площади Первого Президента и площади Абая. А что касается благоустройства площади Маншук Маметовой, то по словам руководителя отдела экономики, тендер разыгрывали три раза, но все попытки были безуспешными. Учитывая сроки и конец года, средства возвращаются в бюджет. Как украсили Уральск к Новому году в 2021 году Мы дорожим каждым нашим подписчи
Кристина Кобина
На 12 миллионов тенге украсят площади Уральска к новому году
Речь идёт о площади Первого Президента и площади Абая, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Новогоднюю елку зажгли в Уральске (фото)
Новогоднюю елку зажгли в Уральске (фото)
Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова, отделу культуры выделили 12 миллионов тенге для новогоднего оформления площади Первого Президента и площади Абая. А что касается благоустройства площади Маншук Маметовой, то по словам руководителя отдела экономики, тендер разыгрывали три раза, но все попытки были безуспешными. Учитывая сроки и конец года, средства возвращаются в бюджет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Площадь Новый год

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