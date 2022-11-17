На 12 миллионов тенге украсят площади Уральска к новому году

Речь идёт о площади Первого Президента и площади Абая, передаёт портал «Мой ГОРОД». Как сообщила руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Альмира Тулегенова, отделу культуры выделили 12 миллионов тенге для новогоднего оформления площади Первого Президента и площади Абая. А что касается благоустройства площади Маншук Маметовой, то по словам руководителя отдела экономики, тендер разыгрывали три раза, но все попытки были безуспешными. Учитывая сроки и конец года, средства возвращаются в бюджет. Как украсили Уральск к Новому году в 2021 году Мы дорожим каждым нашим подписчи