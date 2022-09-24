– Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, рекомендуется положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей. Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные, - вновь напомнили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителю города Алга, позвонил неизвестный и представился следователем из Астаны. Он сообщил, что мошенники оформляют кредит на его имя и просил выполнить инструкции менеджера банка. Через несколько минут позвонил якобы менеджер и просил передать код из SMS. Доверчивый мужчина лишился 13 миллионов тенге.Личности мошенников устанавливаются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.