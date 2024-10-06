По информации ЦИК, на 14:00 явка избирателей составила 51,77%. В референдуме приняли участие 6,3 млн казахстанцев. Лидирует Туркестанская область с явкой избирателей 67,38%. Самая низкая по-прежнему в Алматы - 16,91%. В ЗКО явка избирателей на 14:00 составила 50,52%.

По состоянию на 14.00 бюллетени получили 51,77 % от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

- по области Абай – 52,99 %



- по Акмолинской области – 54,91 %



- по Актюбинской области – 52,85 %



- по Алматинской области – 59,32 %



- по Атырауской области – 52,91 %



- по Западно-Казахстанской области – 50,52 %



- по Жамбылской области – 48,80 %



- по области Жетiсу – 55,42 %



- по Карагандинской области – 59,92 %



- по Костанайской области – 61,54 %



- по Кызылординской области – 54,13 %



- по Мангистауской области – 46,19 %



- по Павлодарской области – 49,18 %



- по Северо-Казахстанской области – 48,00 %



- по Туркестанский области – 67,38 %



- по области Ұлытау – 59,65 %



- по Восточно-Казахстанской области – 61,73%



- по г. Астана – 45,19 %



- по г. Алматы – 16,91 %



- по г. Шымкент – 64,38 %