На 148 водоемах ЗКО бурят лунки для спасения рыбы от замора

Чтобы дать рыбам кислород, рыбаки и инспекторы отправились на озеро Чапурино и реку Чаган, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Толщина льда на реках и озёрах сейчас составляет 50 сантиметров, плюс снежный покров около 5-7 сантиметров. При таком раскладе в реке, конечно же, не будет кислорода. Для этого рыбаки-любители и рыбинспекторы регулярно вооружаются буром, лопатами и просверливают лунки, чтобы дать рыбе возможность «глотнуть» свежего воздуха. - ‪У нас у рыбаков есть такой термин «уха зимняя», уже сейчас рыба нуждается в кислороде. Хочу всех рыбаков попросить, чтобы после себя кам

Чтобы дать рыбам кислород, рыбаки и инспекторы отправились на озеро Чапурино и реку Чаган, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Толщина льда на реках и озёрах сейчас составляет 50 сантиметров, плюс снежный покров около 5-7 сантиметров. При таком раскладе в реке, конечно же, не будет кислорода. Для этого рыбаки-любители и рыбинспекторы регулярно вооружаются буром, лопатами и просверливают лунки, чтобы дать рыбе возможность «глотнуть» свежего воздуха.

- ‪У нас у рыбаков есть такой термин «уха зимняя», уже сейчас рыба нуждается в кислороде. Хочу всех рыбаков попросить, чтобы после себя камыш оставляли в лунке, чтобы вода подпитывалась кислородом, - говорит рыбак-любитель Валерий САВОСЬКИН‬.

Размер лунок небольшой, и чтобы их как можно дольше снова не затянуло льдом, рыбаки опускают в них камыш. Конечно, одних лунок мало, и здесь на помощь приходят неравнодушные граждане. К примеру, на этот раз рыбакам помогало одно из крестьянских хозяйств. Они предоставили насос для перекачки воды из одной лунки в другую.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в ЗКО насчитывается 148 замороопасных водоемов. В каждом их них водится рыба. Если не проводить мероприятия, она погибнет. На тех водоемах, которые отданы в пользование частным лицам, работу по спасению рыбы проводят сами природопользователи, на остальных - рыбаки и рыбинспекторы.

- ‪Есть 38 водоемов, которые закреплены за природопользователями, они обязаны все эти мероприятия выполнять. Есть среди них ответственные, но есть и безответственные. В 2017 мы на четырех природопользователей подали в суд, и три вопроса у нас решились положительно, три водоема мы отбираем в этом году. Основные причины - это невыполнение договорных обязательств, - говорит тзаместитель руководителя управления природных ресурсов и природопользования ЗКО Махамбет ИХСАНГАЛИ‬.

Кроме лунок также эффективно на льду делать майны. Самые замороопасные месяцы - это январь и февраль.

- ‪В этот период времени необходим контроль на местах рыбных субъектов, за которыми закреплен водоем, а госинспекторы смотрят за резервными водоемами, они также своевременно подсказывают местным исполнительным органам куда направить силы для того, чтобы оказать помощь рыбным ресурсам и сохранить их, - рассказал руководитель отдела Акжайыкской районной инспекции ЗКО Николай РАЗВАРОВ‬.

Насыщать реки кислородом планируется до самой весны. Рыбинспекторы просят всех неравнодушных принять участие в противозаморных мероприятиях и не дать рыбе погибнуть.

Виктор МАКАРСКИЙ