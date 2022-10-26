На 16 лет осудили педофила в Алматы

Он изнасиловал подростка, воспользовавшись тем, что девочка шла одна. Иллюстративное фото из архива "МГ" Прокурор Алатауского района сообщил, что приговор педофилу вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Само нападение произошло в апреле этого года. Девушка 2005 года рождения возвращалась домой по проспекту Рыскулова, когда мужчина 1984 года рождения напал на неё изнасиловал. - На момент совершения преступления несовершеннолетняя оставалась одна. В суде подсудимый показал, что он воспользовался своим превосходством физической силы над потерпевшей, из-за чего и выбрал жертв