Иллюстративное фото с сайта probok.net Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил аким Атырау Серик ШАПКЕНОВ. Дело в том, что в текущем году была запланирована прокладка дорог на 311 улицах общей протяженностью 200 км, однако, подрядчикам удалось перевыполнить намеченный план. - На данный момент в городе и пригороде заасфальтировано 330 улиц общей протяженностью 267 км. На эти обьекты из местного бюджета было выделено 25 миллиардов тенге, - сообщил градоначальник. Кроме того, согласно плану на следующий год, составлена ПСД новых дорог на 207 улицах общей протяженностью 220 км. Новые дороги построят как в городе так и его пригороде. В настоящее время комиссией выявлено 174 улиц, на которых с помощью привлечения инвесторов планируется установить освещение. - На 184 улицах будут проложены тротуары, общей протяженностью 174 км, - заключил Серик ШАПКЕНОВ.