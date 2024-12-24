Почти на 20% повысится тариф на воду и канализацию с 1 января в Уральске

Новый 2025 год начнется для уральцев с изменения тарифа на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в ТОО «Батыс су арнасы». Новый тариф вводится в действие с 1 января и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Тариф является долгосрочным и был утвержден еще в августе 2024 года. Тогда изменения запланировали в два этапа: первый ввели в действие с 10 сентября 2024 года, а второй - с 1 января 2025 года.

Итак, по данным ТОО «Батыс су арнасы», с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в Уральске на водоснабжение будет действовать среднеотпускной тариф в размере 147,81 тенге за 1 кубометр воды без налога на добавленную стоимость. Вместе с НДС среднеотпускной тариф на воду составит 165,54 тенге.

Тарифы на водоснабжение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

для населения – 102,68 тенге за кубометр. Ранее 1 кубометр воды обходился уральцам 86,43 тенге ;

; организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 514,74 тенге;

для прочих потребителей – 328,76 тенге.

Дороже станет и услуга по водоотведению. Среднеотпускной тариф на отвод и очистку сточных вод с 1 января будет стоить 186 тенге за 1 кубометр без НДС. С НДС тариф будет составлять 209,30 тенге.

Тарифы на водоотведение с 1 января 2025 года с учетом НДС:

для населения – 118,48 тенге. Ранее услуга стоила 95,62 тенге;

организации, содержащиеся за счет бюджетных средств – 645,53 тенге;

для прочих потребителей – 337,89 тенге.

Отметим, что в социальных сетях уральцы часто жалуются на низкое качество воды. Хотелось бы, чтобы вместе с повышением стоимости улучшилось и качество воды.