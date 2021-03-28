На 200 млн тенге оштрафовали жителей Актобе полицейские

60% штрафов с нарушителей уже взыскали. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 26 по 30 марта в области проводится ОПМ «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. - Управлением полиции г.Актобе с начало года наложено штрафов на сумму более 201 млн тенге, из которых взыскано около 60%. По городу Актобе созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей. Они посещают должников по месту жительства и принимают меры по взысканию