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Происшествия Социум

На 200 млн тенге оштрафовали жителей Актобе полицейские

60% штрафов с нарушителей уже взыскали. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 26 по 30 марта в области проводится ОПМ «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. - Управлением полиции г.Актобе с начало года наложено штрафов на сумму более 201 млн тенге, из которых взыскано около 60%. По городу Актобе созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей. Они посещают должников по месту жительства и принимают меры по взысканию
gorod
На 200 млн тенге оштрафовали жителей Актобе полицейские
60% штрафов с нарушителей уже взыскали.
На 638 тысяч тенге оштрафовали предпринимателей в Атырауской области
На 638 тысяч тенге оштрафовали предпринимателей в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, с 26 по 30 марта в области проводится ОПМ «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. - Управлением полиции г.Актобе с начало года наложено штрафов на сумму более 201 млн тенге, из которых взыскано около 60%. По городу Актобе созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей. Они посещают должников по месту жительства и принимают меры по взысканию штрафов, в том числе с применением АПК «Автоураган», по выявлению должников, не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, с принятием мер по задержанию и водворению автотранспорта на специальную стоянку, - рассказали в пресс-службе  ДП и напомнили, что в случае неуплаты в срок, сумма штрафа может быть взыскана принудительно. Следует отметить, что можно воспользоваться правом оплаты в сокращенном порядке, то есть если оплатить штраф в течение семи суток после наложения адмвзыскания, то сумма штрафа сокращается на 50%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ
штраф взыскание

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