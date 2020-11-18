В текущем году 3275 тонн мяса, 8016 тонн молока, 1,393 млн.произведено штук яиц. - Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 6,1 млрд тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом на 17,7%. В районе 19 хозяйств занимаются разведением племенного скота КРС, 2 хозяйства занимаются разведением племенных лошадей, 2 хозяйства занимаются разведением племенных овец. Племенное поголовье КРС по сравнению с 2019 годом увеличилось на 123,9%, племенных лошадей-на 161,8%, племенных овец-на 103,8%. - Ежегодно обновляется материально-техническая база сельскохозяйственной отрасли района,- сообщил глава Каратобинского района Данат Асантаев. В целях обновления машинно-тракторного парка в 2020 году приобретено 26 тракторов и 32 сена-пресса, 12 косилок, 8 сеногрузчиков. За последние пять лет технический парк обновился на 25% благодаря поддержке со стороны государства. -В целом, в 2020 году хозяйства района получили 477,9 млн. тенге. Инвестировано 219,3 млн тенге, в том числе на животноводство 126,7 млн.тенге и на возмещение затрат инвестиционных вложений 92,6 млн тенге, - отметил аким района. В этом году в соответствии с действующим законодательством в нашем районе 3 раза проводились конкурсы на земли сельскохозяйственного назначения. На конкурс было выставлено 77 лотов. Общей площадью 91 720 га, на участие поступило 305 заявок. По результатам конкурса победителями признаны 68 заявителей, которым предоставлены земельные участки площадью 89 720 га. В текущем году 2 раза на портале «gosreestr» проводился аукцион на земельный участок коммерческого назначения. На аукцион выставлено 14 земельных участков площадью 1,6373 га, определен победитель 5 земельных участков площадью 0,379 га. Остальные 9 земельных участков были предложены к выставлению на следующий конкурс в связи с отсутствием заявителей.