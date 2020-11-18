Школьники из Таскалинского района посещают курсы робототехники, которые проводятся в центре внешкольной работы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В Таскалинском районе ЗКО успешно функционирует центр внешкольной работы, который с удовольствием посещают сельские школьники. Особенно дети любят уроки робототехники, которые проводит Асылхан Канатов. Он помогает детям узнать много нового и интересного, подгружаясь вместе с ними в мир робототехники. Окончив школу, будущий учитель поступил в Западно-Казахстанскую гуманитарную академию. Во время учебы активно участвовал в общественных мероприятиях вуза. После окончания учебного заведения, начал свою трудовую деятельность с молодежной практики в молодежном ресурсном центре Таскалинского района. Работал в данном учреждении психологом-консультантом.

В 2014 году молодой преподаватель перешел в Центр внешкольной работы на должность руководителя детской мастерской. С 2018 года начал работу с робототехникой. Недавно он успешно защитил степень магистра, получил жилье по программе «С дипломом в село».

– По окончании магистратуры я защитил диссертацию на тему: «Пути развития креативного мышления учащихся младшего школьного возраста через уроки робототехники». Робототехнику я ввел сам в свою профессию. Система «STEM» в сфере образования - это инновация, которая покоряет сегодня весь мир. Робототехника является актуальной развивающейся отраслью. Восприятие ее у каждого ребенка разное. С первого класса дети по желанию посещают кружок. У школьников с раннего возраста особое мышление. Благодаря своему воображению, дети пытаются сделать робота из того, что видят, - говорит Асылхан Канатов.

Робототехника способствует развитию у детей навыков мышления. В школе робототехники ученики проводят много исследований и реализуют свои проекты. Занятия направлены на совместную разработку с детьми проектов и развитие мышления. Еще одна цель - это не только научить юных подростков новым технологиям, но и привлечь их к участию в республиканских и международных соревнованиях. «Обучаясь здесь, дети планируют различные проекты, осваивают их, работают с различными программами.

– В 2018 году на международном конкурсе «Roboland-2018» в Караганде юношеская команда «Тесла» из Таскалинского района добилась хороших результатов. В 2019 году ученик Камбар Кабенов также выступал на международных соревнованиях в городе Байконыр. В 2020 году областные соревнования «Roboland-2020» прошли в Таскалинском районе, где Маулен Нурдаулет и Ертас Нусанов получили путевку на международный этап в г.Караганду, - отметили в районном отделе образования.

