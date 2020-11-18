На очередном судебном заседании адвокат главного подсудимого Куаныша Нысанбаева Аслан Жолболов сделал громкое заявление. По его убеждению, в ходе следствия при направлении на экспертизу могла произойти подмена трупа младенца потерпевшей Нуржамал Турумбетовой, сообщает "Акжайык".
– Я хочу сделать заявление о крайней недопустимости определенных доказательств, в частности, заключения комиссионной (вторичной) экспертизы института судебных экспертиз по Карагандинской области. На основании этого заключения строятся обвинения моего подзащитного Нысанбаева в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренной статьей 99 УК РК, – сказал Жолболов.
Но для начала он остановился на первичной экспертизе института судебных экспертиз по Западно-Казахстанской области. По его мнению, тут тоже имеются спорные вопросы. Согласно материалам уголовного дела, труп младенца после экспертизы был доставлен из Уральска обратно в Атырау 30 сентября 2019 года и в тот же день возвращен родителям. Однако, по словам Жолболова, 7 сентября 2020 года в суде уральские эксперты дали ответ, что вместе с заключением атырауские антикоррупционщики забрали 11 октября 2019 года.
– Мой коллега адвокат Жамбыл Мукашев неоднократно говорил об этом несоответствии, но суд не принял это во внимание. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на заключение комиссионной экспертизы, проведённой в Караганде. 9 октября этого года я направил в Центр судебных экспертиз МЮ РК адвокатский запрос – должен ли соответствовать номер, присвоенный объекту исследования, номеру в заключении экспертизы? На что получил положительный ответ. Теперь смотрите: номер, присвоенный объекту исследования – №14-651/23-3-257K. Это обозначает следующее: 14-651 – порядковый номер регистрации объекта исследования, то есть поступившего трупа младенца Турумбетовой согласно журналу регистрации. 23-3 – это шифры экспертизы, 257K – номер комиссионной экспертизы. Между тем согласно фото, приложенным к заключению, объектом исследования был материал за номером 14-652/23-3/257K. Цифра не сходится – по моему мнению, это означает, что труп был другой. Не знаю, ошибка это что-то другое, но далее за №14-652 зарегистрирован материал, назначенный той же следственной-оперативной группой в отношении трупа младенца другой роженицы, Айтмуратовой. Далее следует материал за №14-563 Розы Молдагалиевой. Кто такая Айтмуратова, нам неизвестно, в материалах этого уголовного дела она не фигурирует, – сказал Жолболов. Учитывая вышеизложенное, считаю, что объект исследования был другой. Выводы делать суду.
Кроме того, он считает, что при опечатывании контейнера были допущены грубые нарушения, которые опять же вызывают подозрение в том, что исследовался не труп младенца Турумбетовой.
– Учитывая эти противоречия, я ходатайствую признать заключение комплексной судебной экспертизы за номером 14-651/23-3-257K от 20 декабря 2019 недопустимым доказательством по делу. А также вынужден в данном случае сделать заявление о подмене трупа ребенка – объекта судебно-медицинского исследования.Кем это было сделано, для каких целей, надлежит выяснять, думаю, уполномоченным органам.
Судья Гульмира Даулетова попросила передать документы для ознакомления прокурору Нуржану Жангерееву. Второго прокурора, Магомеда Есенболатова судья отстранила от процесса на одном из прошлых заседаний. По словам адвокатов, судья дал отвод прокурору на основании заявления одного из подсудимых – акушера-гинеколога Аскара Каиржана.
Сейчас на этом длительном судебном процессе осталось рассмотреть один эпизод, связанный с подсудимым Нысанбаевым – обвинение по ч. 2 ст. 367 «Дача взятки в значительном размере».
Прения сторон назначены предварительно на 24-26 ноября.
Напомним, в октябре 2019 года в перинатальном центре Атырау разразился скандал. Тогда на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула рассказал, что врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного
ребенка в Атырау. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, врачи решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы.
Руководитель управления здравоохранения Маншук Аймурзиева сразу же подала в отставку. Позже она предстала перед судом. В феврале 2020 года ей был вынесен приговор
. Маншук Аймурзиева была признана виновной по части 2 статьи 371 УК РК "Халатность, повлекшая тяжкие последствия". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2000 МРП (5 миллионов тенге), с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранения сроком на три года.
