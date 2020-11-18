Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, с 21 сентября по 10 октября 23-летний мужчина с банковского счета в "Народном банке" похитил 325 тысяч тенге. Жертвой злоумышленника оказалась 73-летняя пенсионерка. – Правонарушитель задержан, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - сообщили полицейские.