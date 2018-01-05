Блюстители закона и представители акимата вышли в очередной рейд, чтобы разогнать стихийных торговцев, которые доставляют проблемы не только инспекторам местной полицейской службы, но и тем торговцам, которые исправно платят аренду и налоги. Рейд проводили на рынке «Жайык», где ежедневно продавцы-перекупщики реализуют одежду, фрукты, овощи, мясо, рыбу и другие товары. Есть, конечно, и те, кто продает продукцию из собственного сада или огорода. Штрафов и людей в погонах здесь уже давно не боятся. - Таких мест у нас примерно 5-6, основные - это рынок «Жайык» и «Мирлан». Специалистами отдела предпринимательства в прошлом году было роздано более 1000 памяток, в которых говорилось, что торговля в неустановленных местах запрещена, там также указана информация о наличии свободных мест. То есть все они об этом знают, но продолжают торговать, - говорит заведующий сектором аналитики и мониторинга цен г. Уральск Мейрам ХАЙРОВ. Все продавцы как один твердят, что торгуют на улице не от хорошей жизни. Аренда в крытых рынках, а уж тем более в помещениях для них велика, да и проходимости там нет. - Что там стоять, если вообще туда не заходят. У меня есть ИП, у мужа тоже, но на рынке торговли нет. Даже когда здесь гоняют, все уходят, люди на рынок все равно не заходят, я 10 лет торгую, и знаю, о чем говорю, - возмущается один из продавцов. Такие рейды инспекторы проводят практически каждый день. Им удается разогнать продавцов, но ненадолго. Как только правоохранительные органы уходят, незаконные коммерсанты снова распаковывают свой товар. - За прошедший 2017 год у нас было привлечено около 2000 правонарушителей к административной ответственности, на них был наложен штраф свыше 3 млн тенге. Есть те, кто оплачивает штрафы, есть те, кто еще не погасил задолженность, но бы совместно с судисполнителями работаем над этим, - говорит начальник МПС УВД г. Уральск Муслим ДЖАРДЕМОВ. Никакие просьбы и уговоры на полицейских не действуют. Правила для всех одинаковые, реализовывать продукцию можно в специально отведенных для этого местах, их в городе около ста, а вот организовывать стихийные рынки закон запрещает. Но в том, что они имеются, есть вина и самих потребителей, ведь спрос всегда рождает предложение.