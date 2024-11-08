На 30-ти километровую очередь к границе пожаловались водители фур в ЗКО

В редакцию «МГ» водители большегрузов скинули видео, на котором один из них высказал свою жалобу по поводу очереди и состояние дорог.

В редакцию «МГ» водители большегрузов скинули видео, на котором один из них высказал свою жалобу по поводу очереди и состояния дорог.

— Посёлок Погодаево, выезд на таможню. В обе стороны стоим. КДМ-ка пришла утром, всю ночь звонили им. Приехали, посыпали таможенный пост и нейтралку и уехали. А вот эти все подъемы в сторону Уральска оставили, даже лопаты песка нет. Вот стоим и несколько часов, не можем проехать, — рассказал автор видеоролика, добавив, что видео сняли 5 ноября 2024 года.

— Вы посмотрите внимательно, это разве уборка снега? Не знаю, это отмывание денег что ли или сознательно люди это делают, чтобы мучались. А потом ссылаются на высокую аварийность и цена страховок соответственно растёт, — говорит мужчина в аудиосообщении.

Между тем, в ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» предоставили ответное видео, как их сотрудники проводили дорожные работы 5 ноября 2024 года именно на этом участке.

Стоит отметить, что 6 ноября прислали второе видео, где говорится, что очередь к границе образовалась длиною в 30 километров.

Сегодня, 8 ноября, водители большегрузов отметили, что ситуация не поменялась. Мы обратились за комментарием в «КазАвтоЖол» и департамент государственных доходов по ЗКО.

— У нас всё в штатном режиме, все из-за ремонта на территории РФ фуры медленно движутся, — ответили в ДГД ЗКО.

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения ЗКОФ АО «НК «КазАвтоЖол» Руслан Мугиев рассказал, что в период с 1 по 5 ноября этого года в области прошли осадки в виде дождя со снегом, а также в указанный период произошло понижение температуры ниже нуля. Во время непогоды международные и республиканские автодороги по ЗКО обслуживались силами подрядной организации ТОО «КАЖсервис» и были предприняты все меры для безопасного, бесперебойного и беcприпятсвенного проезда пользователей.

— Касательно представленного видео сообщаем, что, оно не соответствует текущему состоянию проезжей части, а также информируем что данный участок относится к автодороге международного значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент», км 195-251 (56 км). На данном участке, на постоянной основе работает спецтехника в количестве трех единиц КДМ для россыпи противогололедного материала и автогрейдер. Касательно голосового комментария с видео сообщаем, что КДМ после проведения россыпи направляется на ближайший накопитель для новой загрузки противогололедного материала, также на видео видно, что грузовые фуры стоят в очереди на пункт пропуска и мешают полноценно провести очистку и обработку дороги, — пояснил Руслан Мугиев.

Что касается заторов на этом участке, то сотрудники полиции ежедневно там патрулируют, сообщили в пресс-службе ДП ЗКО. Однако, 5 ноября в административной ответственности водителей большегрузов за нарушение ПДД не привлекали.

К слову, для получения информации по автодорогам международного и республиканского значения по ЗКО можно связаться в круглосуточном режиме по бесплатному номеру Call-центра 1403 или с диспетчерской службой по номеру 8(705)705-58-90.