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Социум

В Казахстане 8 видов медсправок будут выдаваться в электронном виде

С начала 2025 года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде. Теперь гражданам не нужно будет носить с собой бумажные справки. С их согласия, электронные справки будут направляться в соответствующие учреждения по запросу.
gorod
В Казахстане 8 видов медсправок будут выдаваться в электронном виде

На брифинге в СЦК представитель Минздрава рассказал о переводе в электронный формат нескольких видов медсправок  и медкнижки для исключения фальсификации. 

— С внедрением электронного формата личные медкнижки можно будет предоставлять сразу в нескольких организациях, что экономит средства граждан. Другое не менее важное преимущество – это исключение фактов фальсификации санкнижек, которые несут угрозу для общественного здоровья, - сообщил спикер.  

Кроме того, с начала 2025 года 8 видов медицинских справок, включая больничный лист и справку о временной нетрудоспособности, будут выдаваться только в электронном виде. Теперь гражданам не нужно будет носить с собой бумажные справки. С их согласия, электронные справки будут направляться в соответствующие учреждения по запросу.

Для перевода этих услуг в электронный формат в настоящее время ведутся работы по интеграции информационных систем через ИС «Амбулаторно-поликлиническая помощь».

В электронный формат будут переведены следующие медицинские справки:

  • Больничный лист
  • 075/у «Медицинская справка»
  • 026/у «Заключение ВКК»
  • 073/у «Справка о допуске к управлению ТС»
  • 069/у «Санаторно-курортная карта»
  • 052-2/у «Паспорт здоровья ребенка»
  • 076/у «Получение разрешения на оружие»
  • 038/у «Справка о временной нетрудоспособности».

Стоит отметить, что в мобильном приложении eGov mobile реализован раздел «еDensaulyq», который позволяет гражданам иметь доступ к своим персональным медицинским данным.

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