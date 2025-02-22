На 3,2 млн тенге штрафов нарушил ПДД водитель с транзитными номерами в Актобе

Всего за месяц он нарушил правила 113 раз.

В Актюбинской области сотрудники патрульной полиции выявили водителя автомобиля с транзитными номерами, который за месяц нарушил правила дорожного движения более 100 раз. Об этом сообщает Polisia.kz.

— В рамках проводимой операции "Безопасная дорога" зафиксирована автомашина Subaru с транзитными номерами. Водитель с начала года успел нарушить правила дорожного движения 113 раз, причем самым распространенным нарушением стало превышение допустимой скорости. Теперь ему предстоит оплатить штрафы на сумму 3,2 млн тенге, а сам автомобиль помещен на штрафстоянку, - сообщается на сайте МВД.

В полиции напомнили, что на дорогах Актюбинской области функционируют 15 мобильных автоматизированных пунктов контроля "Автоураган-МС". Эти комплексы фиксируют водителей, лишенных прав, разыскиваемые автомобили, а также должников и алиментщиков. В прошлом году с помощью данной системы пресечено более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения.