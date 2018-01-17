Фото из архива "МГ" Как стало известно, в 2017 году в нашей области было реализовано 90 комплектов престижных автомобильных государственных номеров на сумму 36,1 млн тенге. Также полицейские рассказали, что госпошлина за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль согласно новому Налоговому кодексу установлена в размере — 2,8 МРП (6 734 тенге в 2018 году). - Если автолюбитель при продаже транспортного средства хочет оставить себе прежний госномер, то в течение 30 дней с него не взимается госпошлина. Также в продаже появились новые престижные номера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707. Они оцениваются в 57 МРП или 137 085 тенге (в 2018 году, далее будет меняться в связи с увеличением размера МРП). Столько же нужно будет заплатить за серию номера из трех одинаковых букв, - сообщил госавтоинспектор УАП ДВД ЗКО Алмат Искаков. Самые дорогие госномера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами можно приобрести за 285 МРП или 685 425 тенге. В этом году жители ЗКО престижных номеров еще не приобретали. Полицейские только принимают заявления на их выдачу.