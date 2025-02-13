На 42 млрд тенге оштрафовали экологи предприятия Атырауской области

В прошлом году в регионе провели 45 экологических проверок и выявили сотни нарушений. В отношении предприятий-нарушителей возбудили более 200 административных дел, наложили штрафов на общую сумму 42 млрд тенге.

В прошлом году в регионе провели 45 экологических проверок и выявили сотни нарушений. В отношении предприятий-нарушителей возбудили более 200 административных дел, наложили штрафы на общую сумму 42 млрд тенге. Из них 26 млрд взыскали в пользу государства. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель департамента экологии Атырауской области Аскар Жусупов.

— В регионе сосредоточено большое количество крупных промышленных предприятий, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду. Mы строго контролируем соблюдение экологического законодательства. В прошлом году в результате проведенных проверок приняли административные меры для предотвращения негативного воздействия ряда предприятий на окружающую среду. Наряду с наложением штрафов на субъектов-нарушителей, проведена большая работа по приведению их деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Для нас главная цель не только штрафовать, но и стимулировать предприятия к усилению природоохранных мер. В этом направлении усилен производственный экологический контроль, продолжится мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов и загрязнения почв, — сообщил Аскар Жусупов.

Также спикер перечислил компании, которые оштрафовали в 2024 году: