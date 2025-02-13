На 42 млрд тенге оштрафовали экологи предприятия Атырауской области

В прошлом году в регионе провели 45 экологических проверок и выявили сотни нарушений. В отношении предприятий-нарушителей возбудили более 200 административных дел, наложили штрафы на общую сумму 42 млрд тенге. Из них 26 млрд взыскали в пользу государства. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель департамента экологии Атырауской области Аскар Жусупов.
— В регионе сосредоточено большое количество крупных промышленных предприятий, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду. Mы строго контролируем соблюдение экологического законодательства. В прошлом году в результате проведенных проверок приняли административные меры для предотвращения негативного воздействия ряда предприятий на окружающую среду. Наряду с наложением штрафов на субъектов-нарушителей, проведена большая работа по приведению их деятельности в соответствие с требованиями законодательства. Для нас главная цель не только штрафовать, но и стимулировать предприятия к усилению природоохранных мер. В этом направлении усилен производственный экологический контроль, продолжится мониторинг атмосферного воздуха, водных ресурсов и загрязнения почв, — сообщил Аскар Жусупов.
Также спикер перечислил компании, которые оштрафовали в 2024 году:
- ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) – на 5,2 млн тенге – за превышение установленных нормативов при сжигании газа;
- ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) – на 7 млн тенге – за выбросы экологически несанкционированных эмиссий, а также на 16 млн тенге в связи с превышением установленных нормативов на загрязняющую продукцию;
- «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (NCOC) – на 196 млн тенге – за сброс сточных вод без очистки, на 12 млрд тенге – за нарушение нормативов сжигания факельного газа;
- АО «Кохан» – на 9,5 млрд тенге – за сбор опасных отходов без экологического разрешения;
- АО «Каспий Нефть» – на 13 млрд тенге – за проведение работ без снятия лимитов накопления отходов;
- ТОО «Жан и КС» – на 3 млрд тенге – за сбор экологически несанкционированных отходов;
- ТОО «Дала-Экос» – на 3 млрд тенге – за несанкционированный сбор и переработку опасных отходов.