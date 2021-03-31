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Происшествия Социум

На 50 миллионов тенге изъяли синтетические наркотики в Атырау (видео)

Вес наркотиков составил один килограмм, это более трех тысяч доз, составляет корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 29 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний мужчина. - При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара был изъят один килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 3330 доз на общую сумму 50 миллионов тенге, - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч
Кристина Кобина
На 50 миллионов тенге изъяли синтетические наркотики в Атырау (видео)
Вес наркотиков составил один килограмм, это более трех тысяч доз, составляет корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На 50 миллионов тенге изъяли синтетические наркотики в Атырау
На 50 миллионов тенге изъяли синтетические наркотики в Атырау
Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 29 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий  был задержан 24-летний мужчина. - При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара был изъят один килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 3330 доз на общую сумму 50 миллионов тенге, - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. ​К слову, задержанный водворен в изолятор временного содержания города Атырау.

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