На 50 миллионов тенге изъяли синтетические наркотики в Атырау (видео)

Вес наркотиков составил один килограмм, это более трех тысяч доз, составляет корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 29 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 24-летний мужчина. - При обыске в арендованной квартире по улице Гайдара был изъят один килограмм синтетических наркотиков, что примерно составляет 3330 доз на общую сумму 50 миллионов тенге, - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Стоит отметить, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч