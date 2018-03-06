На 6 лет осудили сельчан за нападение на таксиста в Уральске

9 декабря таксист подобрал двоих парней в районе остановки площади имени Пугачева, которые, сев в машину, напали на него с ножом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 марта, в Уральском городском суде судья Руслан ЖУМАГУЛОВ огласил приговор в отношении жителей поселка Жалпактал Казталовского района. По словам судьи, односельчане Дамир СЕЙТКАЛИЕВ и Дархан АБДРАХМАНОВ поймали такси в городе и попросили довезти их. - Когда таксист отъехал недалеко, Сейткалиев начал наносить потерпевшему ножевые ранения в область шеи, а Абдрахманов в это время его держал, чтобы таксист не смог уб