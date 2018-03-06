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Происшествия Социум

На 6 лет осудили сельчан за нападение на таксиста в Уральске

9 декабря таксист подобрал двоих парней в районе остановки площади имени Пугачева, которые, сев в машину, напали на него с ножом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 6 марта, в Уральском городском суде судья Руслан ЖУМАГУЛОВ огласил приговор в отношении жителей поселка Жалпактал Казталовского района. По словам судьи, односельчане Дамир СЕЙТКАЛИЕВ и Дархан АБДРАХМАНОВ поймали такси в городе и попросили довезти их. - Когда таксист отъехал недалеко, Сейткалиев начал наносить потерпевшему ножевые ранения в область шеи, а Абдрахманов в это время его держал, чтобы таксист не смог уб
gorod
На 6 лет осудили сельчан за нападение на таксиста в Уральске
9 декабря таксист подобрал двоих парней в районе остановки площади имени Пугачева, которые, сев в машину, напали на него с ножом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 6 марта, в Уральском городском суде судья Руслан ЖУМАГУЛОВ огласил приговор в отношении жителей поселка Жалпактал Казталовского района. По словам судьи, односельчане Дамир СЕЙТКАЛИЕВ и Дархан АБДРАХМАНОВ поймали такси в городе и попросили довезти их. - Когда таксист отъехал недалеко, Сейткалиев начал наносить потерпевшему ножевые ранения в область шеи, а Абдрахманов в это время его держал, чтобы таксист не смог убежать. Однако потерпевший все-таки смог выйти из машины и, забежав в кафе, попросил вызвать ему скорую помощь. В это время подсудимые угнали его автомобиль, забрали телефон и деньги. Позже они бросили угнанный автомобиль и сами явились в полицейский участок, - пояснил судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. Дамира СЕЙТКАЛИЕВА и Дархана АБДРАХМАНОВА суд признал виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 200 ч.4 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и 188 - "Кража" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Кроме того, родные подсудимых возместили моральный ущерб потерпевшему в размере 650 тысяч тенге. Стоит отметить, что у осужденного 30-летнего Сейткалиева имеется несовершеннолетняя дочь, а у 25-летнего Абдрахманова двое малолетних детей.
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