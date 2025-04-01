На 60 улицах Уральска запланировали ямочный ремонт

Заведующий сектором автомобильных дорог ЖКХ Альберт Бекмухамбетов сообщил, что в этом году ямочный ремонт запланирован на 60 улицах города. В первую очередь преимущество будет отдано центральным и магистральным улицам, по которым ездит общественный транспорт и улицы, вдоль которых расположены социальные объекты. Подрядной компанией стала - ТОО «Ануш құрылыс».

– Подрядчики уже запустили асфальтобетонный завод после консервации. Работа уже завершена на улицах Шолохова и Конкина отрезок от кольца до «Алау газ», дальше от Конкина до Орбиты. Этот участок уже восстановили и заасфальтировали. На сегодня работы ведутся по улице Пугачева. В общем все крупные разбитые участки дорог скоро будут восстановлены. У подрядной компании есть договор на сумму порядка 200 миллионов тенге ещё с прошлого года, то есть контракт был заключен ещё в прошлом году и будет действовать до конца 2025 года. На эти деньги подрядчики отремонтируют около 50 тысяч квадратных метров дорог, - рассказал Альберт Бекмухамбетов.

Справка: ТОО "Ануш-Курылыс" был зарегистрирован в 2005 году в Зеленовском районе ЗКО (ныне район Байтерек). Сейчас руководителем числится Оганнес Минасян.

По его словам, в городе также продолжается ремонт переходящих объектов, это улицы в поселке Меловые горки. Подрядчикам осталось завершить около километра реконструкции дорог. Также переходящие объекты находятся в ПДП-2, в микрорайоне Строитель, Кунаева, Северо-Восток и 4-ый микрорайон. В этом году на этих улицах будет продолжен ремонт, который коснется и дворов, где заменят бордюры. Альберт Бекмухамбетов также подчеркнул, что в связи с ранней весной, ремонтные работы тоже начались рано.

Капитальный ремонт в этом году запланирован на 30 улицах, протяженность которых составляет около 50 километров. По мере выделения средств подрядчики приступят к реализации. Стоимость капремонта обойдется властям города примерно в 1,5-2 миллиардов тенге.

Ранее мы писали о том, в этом году запланирована реконструкция автодорог по улицам Оразбаева, микрорайон Байтерек, Исатай батыра, ТЭЦ-16 и Ескалиева. Средний ремонт дорог запланирован по улицам Жангир хана и Айткулова. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда тенге. Отметим, что средства на ремонт этих дорог будет выделен в рамках уточнения бюджета.