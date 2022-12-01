На 8 лет осудили казахстанку за убийство экс-супруга при самообороне

Даже после развода дважды судимый мужчина не оставлял в покое бывшую жену, передаёт телеканал КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" Летом в дом к 43-летней Елене Выродовой пришёл бывший муж. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. К тому моменту они не жили вместе более 11 лет. Между бывшими супругами произошла драка. – Сев на неё, стал душить. Подсудимая вырвалась, оказав сопротивление Бейсенкулову. Встав с пола и увидев на столе лежащий рядом с газовой плитой нож, вооружившись им, стала требовать от Бейсенкулова прекратить свои действия и отойти от неё. Однако Бейсенкулов не стал