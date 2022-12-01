На 8 лет осудили казахстанку за убийство экс-супруга при самообороне

– Сев на неё, стал душить. Подсудимая вырвалась, оказав сопротивление Бейсенкулову. Встав с пола и увидев на столе лежащий рядом с газовой плитой нож, вооружившись им, стала требовать от Бейсенкулова прекратить свои действия и отойти от неё. Однако Бейсенкулов не стал её слушать и стал приближаться к ней, - озвучил судья специализированного межрайонного уголовного суда по Жамбылской области Айдарбек Замбаев.47-летний мужчина получил удар ножом в печень. Елена сама вызвала скорую и даже поехала сопровождать. Но спустя несколько часов экс-супруг скончался от остановки сердца, а женщину забрала полиция.
– На протяжении 10 лет совместной жизни он неоднократно поднимал руку. Он ломал челюсть ей, что она лежала в больнице, вот у тёти дома он ломал, нос ломал, периодические избиения были. После того, как в 2009 году мать с ним разошлась, ему, конечно, не понравилось, - вспоминает Ольга Выродова, дочь осужденной.Родные говорят, что даже после развода дважды судимый экс-супруг избивал женщину и грозился убить. Правозащитники считают, что Елена оборонялась и её должны были оправдать. Но прокурор попросил для неё 11 лет, судья дал восемь.
– 10 лет эта женщина не могла добиться поддержки и сейчас оказалась в тюрьме. Потому что, защищаясь, она убила мужа. Вот этим приговором наши власти сообщили женщинам Казахстана о том, что «вы должны погибать». Когда на вас нападает бывший муж или муж нынешний с оружием, вы должны погибать. Вы не имеете права защищать себя, свою жизнь. Это вот такой приговор, я считаю, - комментирует ситуацию глава общественного фонда «Не молчи» Дина Тансари.Правозащитники говорят, в этом году было пять аналогичных случаев, когда женщина убивала семейного тирана. Троих от тюрьмы удалось спасти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.