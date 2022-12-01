Закладчика наркотиков осудили на 10 лет в Атырау

Мужчина покупал наркотики и делал закладки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, уроженец Карагандинской области занимался хранением и сбытом наркотических и психотропных веществ на территории города. В Атырау он приехал в октябре 2021 года. Подсудимый покупал запрещённые вещества через Telegram и прятал их в разных локациях. При обыске по месту жительства наркоторговца обнаружены упаковочные материалы, стеклянные флаконы, электронные весы и трубки. Суд признал уроженца Караганды винов