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Происшествия

На чердаках и в подвалах домов ищут пропавшую в Уральске девушку

В департаменте полиции рассказали, что зафиксировали камеры наблюдений и как продолжаются поиски пропавшей без вести Айгерим Шаркубеновой-Узаховой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 октября, в департаменте полиции ЗКО состоялся брифинг, где заместитель руководителя управления криминальной полиции ДП ЗКО Рауан Мусин рассказал подробности поисков пропавшей Айгерим Шаркубеновой-Узаховой. - Она ушла из дома 27 сентября и пропала. Тогда была создана группа из числа сотрудников департамента полиции. Начались ее поиски по вероятному маршруту выхода из дома, вдоль прохода железны
Кристина Кобина
На чердаках и в подвалах домов ищут пропавшую в Уральске девушку
В департаменте полиции рассказали, что зафиксировали камеры наблюдений и как продолжаются поиски пропавшей без вести Айгерим Шаркубеновой-Узаховой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 16 октября, в департаменте полиции ЗКО состоялся брифинг, где заместитель руководителя управления криминальной полиции ДП ЗКО Рауан Мусин рассказал подробности поисков пропавшей  Айгерим Шаркубеновой-Узаховой. - Она ушла из дома 27 сентября и пропала. Тогда была создана группа из числа сотрудников департамента полиции. Начались ее поиски по вероятному маршруту выхода из дома, вдоль прохода железных рельсов и выхода в сторону автовокзала. Все эти видеокамеры были просмотрены и изучены. Там конкретно есть, что без вести пропавшая вышла из квартиры и направилась в левую сторону от подъезда дома. При просмотре видеокамеры, расположенной на остановке Автовокзал по улице Сырыма Датова, обнаружено, что она прошла мимо остановки по правой стороне улицы. Время фиксации на видеокамерах бывает разное и не совпадает со временем ее выхода, - сказал Рауан Мусин. Также сотрудниками полиции были просмотрены видеокамеры организаций, которые расположены в районе моста через реку Урал. - На камерах был зафиксирован факт передвижения мимо организации с правой стороны реки Урал. Она в 14.42 прошла в сторону реки, а потом в 14.45 возвратилась обратно. Мы не исключаем несчастных случаев. Но сотрудники ДЧС совместно с нашими войсками отработали весь лесной массив. Теперь вместе со спасателями проверили Урал и территорию вдоль берега. Сейчас усиливаем поиски и хотим проверить еще ниже по течению, - пояснил Рауан Мусин. Со слов заместителя руководителя управления криминальной полиции ДП ЗКО, к поискам  подключились волонтеры. - Якобы похожую девушку по приметам видели в селе Переметное. Это было с 4 по 9 октября. Сейчас снова не понятно, потому что прошел большой промежуток времени, - отметил Рауан  Мусин. - Помимо этого, в рамках ОПМ "Участок" дали задание проверить чердаки и подвалы многоквартирных домов по городу. Обстановку ежедневно докладывают. Розыск будет продолжаться. Надеемся, что найдем живую и здоровую, - сказал Раун Мусин. Позже он дополнил, что во все такси города были отправлены запросы, везде пришел ответ отрицательный, то есть она не пользовалась услугами извозчиков. С ее мобильного телефона вызова в такси не было. Напомним, по словам родных, 27 сентября девушка вышла из дома по ул. Гагарина и ушла в неизвестном направлении. С тех пор родные ничего о ней не знают. По всему городу расклеены объявления с фотографией, информация о поиске распространяется в соцсетях, однако девушка до сих пор не найдена. В тот день Айгерим была одета в джинсы, розовую спортивную кофту, черный плащ, на ногах черные замшевые ботинки. При себе у нее была черная сумка и телефон. Особые приметы: рост 160 см, глаза карие, волосы темные, носит очки для зрения, брекеты на зубах. Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией, позвонить на номер 87016662901, либо на 102. Стоит отметить, что позже за достоверную информацию родные пообещали вознаграждение.
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поиски пропавшая девушка

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