На чердаках и в подвалах домов ищут пропавшую в Уральске девушку

В департаменте полиции рассказали, что зафиксировали камеры наблюдений и как продолжаются поиски пропавшей без вести Айгерим Шаркубеновой-Узаховой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 октября, в департаменте полиции ЗКО состоялся брифинг, где заместитель руководителя управления криминальной полиции ДП ЗКО Рауан Мусин рассказал подробности поисков пропавшей Айгерим Шаркубеновой-Узаховой. - Она ушла из дома 27 сентября и пропала. Тогда была создана группа из числа сотрудников департамента полиции. Начались ее поиски по вероятному маршруту выхода из дома, вдоль прохода железны