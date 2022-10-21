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Бизнес-новости

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

Размер, расположение и стоимость – это три наиболее важных фактора, на которые обращает внимание большинство людей при поиске квартир в Петропавловске или любом другом городе. Но есть много других элементов, которые также следует учесть. Это, например, общее состояние здания, крыши и труб. ПЕРВИЧНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК? Ещё один важный вопрос, который мы должны учитывать при покупке квартиры – рынок предложения. В целом, можно выделить рынок новостроек и вторичного рынка. Первичный рынок – это, несомненно, более дорогое решение, но за ним скрывается большое и функциональное пространство, совре
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
Размер, расположение и стоимость – это три наиболее важных фактора, на которые обращает внимание большинство людей при поиске квартир в Петропавловске или любом другом городе. Но есть много других элементов, которые также следует учесть. Это, например, общее состояние здания, крыши и труб.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
ПЕРВИЧНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК? Ещё один важный вопрос, который мы должны учитывать при покупке квартиры – рынок предложения. В целом, можно выделить рынок новостроек и вторичного рынка. Первичный рынок – это, несомненно, более дорогое решение, но за ним скрывается большое и функциональное пространство, современное здание или широкий выбор квартир разной площади. Вы можете выбирать между студиями, 2-х и 3-комнатными квартирами или квартирами большей площади. В новостройках оформить интерьер гораздо удобнее в соответствии со своими предпочтениями, чем в зданиях, построенных в прошлом веке. Кроме того, в первом случае есть возможность решить, на каком этаже мы будем жить, и какая у нас будет планировка. Большинство девелоперских компаний также предлагают квартиры под ключ. Это решение требует дополнительных трат, но также экономит время и нервы. Здесь всё от начала и до конца контролируется застройщиком, с которым мы договариваемся о каждой детали отделочных работ. К тому же помещения на первичном рынке в случае продажи должны принести нам в будущем более высокую прибыль, чем жилище со вторичного рынка. ЦЕНА Цена – основной критерий, которым многие руководствуются при покупке квартиры. Мы просматриваем сотни объявлений на порталах, задаваясь вопросом – откуда берутся предложения именно на такие суммы? Ключевую роль здесь играют четыре основных фактора, взаимодействующих друг с другом: местоположение, площадь, окрестности и стандарт собственности. Учитывая местоположение, площадь, окружение и другие параметры, стоит попытаться оценить реальную стоимость квартиры и риск того, повлечёт ли за собой её покупка дополнительные траты. ПЛОЩАДЬ Чем больше квартира, тем она дороже. Это правило распространяются как на первичный, так и на вторичный рынки. Площадь квартиры – важный вопрос, ведь каждый в своей квартире хочет чувствовать себя непринужденно и комфортно. Холостяк, например, будет искать более скромные апартаменты, и совсем другой тип жилья подойдёт для семьи с детьми. Нельзя не сказать и о планировке квартиры. Большое и функциональное пространство, которое мы можем организовать сами, или наличие дополнительных комнат, безусловно, является дополнительным преимуществом для всех категорий покупателей. Большинство из нас также не представляет жизни без балкона или террасы. РАСПОЛОЖЕНИЕ Помимо цены и размера, важным фактором, влияющим на решение о покупке квартиры, является местоположение. Кто-то ищет тишину и спокойствие на окраине города, другие хотят жить в центре шумного мегаполиса, а кто-то желает жить рядом с местом, которое он регулярно посещает. Тем, кто инвестирует в недвижимость, стоит дополнительно проверить расположение потенциальной квартиры для заработка на аренде в будущем. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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