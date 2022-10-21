НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ

Размер, расположение и стоимость – это три наиболее важных фактора, на которые обращает внимание большинство людей при поиске квартир в Петропавловске или любом другом городе. Но есть много других элементов, которые также следует учесть. Это, например, общее состояние здания, крыши и труб. ПЕРВИЧНЫЙ ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК? Ещё один важный вопрос, который мы должны учитывать при покупке квартиры – рынок предложения. В целом, можно выделить рынок новостроек и вторичного рынка. Первичный рынок – это, несомненно, более дорогое решение, но за ним скрывается большое и функциональное пространство, совре