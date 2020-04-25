Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя филиала международного бюро по правам человека и соблюдению законности Павела Кочеткова, в их филиал в массовом порядке обращаются граждане по различным вопросам жизнедеятельности и нарушения их конституционных прав в связи с введением режима ЧП в Республике Казахстан. - В частности одним из поводов послужило нарушение норм Конституции Республики Казахстан и, как я полагаю, массовое нарушение конституционных прав граждан, при принятии Постановления главным санитарным врачом Западно-Казахстанской области № 6-ПГВр от 13 апреля 2020 года (далее по тексту Постановление) «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 30 марта 2020 года №5-ПГВр «Об усилении мер по недопущению распространения короновирусной инфекции (COVID-2019) на территории Западно-Казахстанской области». В частности в выше названном Постановлении внесено дополнение в п.1.4, а именно: «Дополнить пункт 1.4. абзацем 10 следующего содержания: «- по вышеуказанным целям запрещено передвижение на территории города/района Западно-Казахстанской области лицам, от 65 лет и старше, с обеспечением им доставки на дом продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости». Между тем, при принятии выше названного Постановления главный санитарный врач ЗКО не руководствовался Конституцией Республики Казахстан и даже не упомянул ее в числе нормативных правовых актов, которые послужили основанием принятии выше названного постановления, - говорит Павел Кочетков. - Таким образом, абзац 10 п.1.4 выше названного Постановления прямо запрещает всякое передвижение граждан от 65 лет и старше даже в случае крайней необходимости, включая выход в аптеку и продовольственный магазин. Данной нормой права главный санитарный врач ЗКО существенным образом ограничил право граждан данной возрастной категории на свободу посещения дачных участков с целью дальнейшего обеспечения себя и других жителей города Уральска продукцией сельского хозяйства, а сотрудникам полиции дано указание не пропускать на дачные участки граждан старше 65 лет по субботам и воскресеньям, тогда как всем остальным такое право не ограничено в установленные дни. По словам директора филиала ЗКФ ОО КМБПЧ и СЗ, в абзаце 10 п.1.4 указывается, что таким «лицам» предписывается «обеспечение им доставки на дом продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости». - Однако данная норма является чистой теорией, так как из числа обратившихся ко мне ни один из них не был взят даже на учет, не говоря уже о доставке продуктов или товаров. Не думаю, что в это непростое время у местного исполнительного органа есть ресурс по обеспечению жизнедеятельности всех граждан области от 65 дет и старше. С точки зрения логики такая норма явно контрпродуктивна. Кроме того, нет никаких гарантий заражения данной возрастной категории граждан от тех, кто предположительно это будет делать, исполнительная власть не располагает такими ресурсами, - считает Павел Кочетков. По мнению директора филиала бюро, почти двухмесячная полная изоляция граждан пенсионного возраста с запретом выхода из дома уже для многих повлекла ухудшение состояния здоровья, которые пребывают в стрессовой ситуации от запрета посещения дач. К тому же у главного санитарного врача нет никаких объективных статистических и медицинских данных о том, что именно граждане 65 лет и старше заболели или умерли от коронавирусной инфекции. Более того, возрастная статистика свидетельствует об обратном, что заражению подверглись граждане более младшего возраста. - Но самое главное, что норма абзаца 10 п.1.4 Постановления главного санитарного врача носит дискриминационный характер по возрастному признаку, нарушает равенство прав граждан и прямо противоречит ст. 14 Конституции Республики Казахстан. При этом такие массовые ограничения конституционных прав в отношении определённой возрастной группы населения не являются препятствием для распространения вирусной инфекции, не обоснованы и являются необдуманными в части обеспечения санитарной безопасности, - считает Павел Кочетков. - 22 апреля 2020 года в интересах населения нашей области я письменно обратился к Генеральному Прокурору Республики Казахстан и Уполномоченному по правам человека в Республики Казахстан с просьбой провести проверку на предмет законности внесенных изменений вынесенного Постановление главного санитарного врача ЗКО, - добавил он. Редакция "МГ" обратилась за комментариями в пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО, там пообещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, с 14 апреля, согласно постановлению главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева, людям старше 65 лет запрещено передвижение на территории города и области.