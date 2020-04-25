Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 апреля, стало известно, что продовольственные рынки в Уральске открывать не будут. Во всяком случае, до 28 апреля точно. Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев на брифинге в РСК рассказал, что в постановление главного санврача ЗКО были внесены изменения, в связи с чем продовольственные рынки на территории области приостановили свою работу с 18 до 28 апреля. Работать могут только оптовые продовольственные рынки. Общественный транспорт в Уральске перестал ходить с 16 апреля и до 25 апреля, однако после внесенных изменений время приостановки пассажирских автобусов продлили до 28 апреля. Аналогичная ситуация с банками второго уровня. До 28 апреля разрешено работать филиалам банков, которые занимаются выплатой пенсий, пособий и других платежей. На сегодняшний день в ЗКО зарегистрировано 103 случая заражения КВИ. 101 пациент находится в инфекционной больнице, двое выписаны после выздоровления. Из 103 зараженных – 8 медработников. 24 человека находятся в провизорном стационаре, 1386 человек на домашнем карантине. Стоит отметить, что большинство случаев заражения – завозные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.