Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба Госкомиссии, 10 случаев заражения зарегистрировано у рабочих Тенгизского месторождения . Из них 9 зараженных COVID-19 это мужчины 1996, 1992, 1983, 1992, 1993, 1980, 1979, 1970, 1960 годов рождения и женщина 1989 года рождения. Все были госпитализированы в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией. У всех были взяты лабораторные анализы, по результатам диагностических исследований ПЦР установлен диагноз COVID-19. В настоящее время все госпитализированы в инфекционную больницу. Состояние больных удовлетворительное, проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы. По состоянию на 25 апреля в регионе выявлено 98 человек с инфекцией COVID-19, 35 из них выздоровели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.