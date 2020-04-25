Палата предпринимателей ЗКО готова помочь малому и среднему бизнесу

Палата предпринимателей Западно-Казахстанской области сообщает о предоставлении сервисной поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности в рамках четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства» Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025». Услуги оказываются в онлайн режиме по адресу: www.services.atameken.kz по следующим видам: • Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности; • Оказание юридических услуг; • Услуги по вопросам маркетинга; • Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недропользователей; • Консультационные услуги по содействию отечественному товаропроизводителю в сбыте производимой продукции (ОТП); • Консультационные услуги по предоставлению электронно-цифровых услуг. Также можно получить помощь в офлайн режиме в ЦОП: • Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением статистической отчетности; • Оказание юридических услуг; • Услуги по вопросам маркетинга; • Услуги, связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и недропользователей. Сервисная поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим во всех секторах экономики, на безвозмездной основе. Кроме того, в каждом из районных филиалов палаты предпринимателей ЗКО функционируют центры поддержки предпринимателей (ЦПП) по инструменту «Информационно-аналитическое обеспечение предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой», которые оказывают консультации по открытию и ведению бизнеса, по разъяснению государственных программ: Единая программа ДКБ-2025, «Енбек», «Сыбага», «Экономика простых вещей» и другим. Помимо прочего предприниматели могут получить помощь по таким услугам: • Консультирование по сбору документов для получения поддержки для предпринимателей, консультирование по правовым вопросам, а также по сбору заявок на участие в обучающих проектах. • Сопровождение обращений предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в государственных органах по вопросам получения лицензий и разрешений, по вопросам получения субсидий, грантов и кредитов в БВУ и финансовых организациях, содействие по сбыту продукции. • Вместе с тем продолжается запись на бесплатное обучение в рамках проектов «Бизнес Советник», «Бизнес Рост», и прием документов по инструменту «Деловые связи», компоненту «Старшие сеньоры». На постоянной основе ведется набор на бесплатные курсы по программе «Бастау Бизнес». Курсы посвящены основам ведения предпринимательства. Приглашаем пройти обучение безработных (регистрация в центре занятости не требуется) и самозанятых, желающих открыть свой бизнес, а также действующих предпринимателей, заинтересованных в расширении бизнеса. Для участия в программе необходимо пройти тестирование, по результатам которого будет осуществляться отбор в группу. Желающих просим обратиться в районные филиалы региональных палат предпринимателей (РПП)/центры занятости населения/акиму сельского округа или населенного пункта, заполнить заявление и анкету. Срок обучения 1 месяц. Участникам программы будут выплачиваться стипендии и выдается сертификат. По всем имеющимся вопросам предприниматели могут обратиться в Палату предпринимателей Западно-Казахстанской области. Контактные лица: начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимателей ПП ЗКО — Жубаева С.И., тел: +7 777 176 99 96, эксперт отдела нефинансовой поддержки предпринимательства ПП ЗКО - Шарафеддинова Н.Ш., тел: +7 701 412 05 10 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.