Иллюстративное фото из архива По сообщению оперативного штаба Госкомиссии, в Западно-Казахстанской области утром 25 апреля зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба зараженных жители Туркестанской области 1964 и 1991 годов рождения работают вахтовым методом в Российской Федерации. Пациенты прошли пешими на автопереходе c РФ на посту "Таскала" при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышения температуры не было. Согласно алгоритма, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у обоих пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 25 апреля 2020 года в области выявлено 102 человек с инфекцией COVID-19. Из них двое выздоровели и были выаисаны из больницы.