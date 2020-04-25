Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, в Казахстане 25 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них 2 человека в ЗКО. Напомним, ранее из инфекционной больницы были выписаны две женщины - одна из них жительница Уральска, вторая - жительница Аксая. После лечения в стационаре и отрицательного результата ПЦР, пациенты должны будут находиться дома на самоизоляции еще 14 дней. На 25 апреля в ЗКО зарегистрировано 103 случая заражения Covid-19. Большинство случаев - завозные. Всего в стране выздоровели 629 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.