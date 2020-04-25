Сегодня, 25 апреля, продуктовые корзины, наборы бытовой химии и средства личной гигиены получили 64 семьи, проживающие в доме юношества «Шанырак». Здесь проживают воспитанники детских домов. - При содействии членов Совета Ассоциации «Болашак» Уральский трансформаторный завод направил 2,5 миллиона тенге для поддержки социально уязвимых слоев населения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на период чрезвычайного положения в Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что ранее заводом была оказана благотворительная помощь 60 малоимущим семьям, в том числе, работающим на Уральском трансформаторном заводе. В рамках акции волонтеры Ассоциации «Болашак» планируют оказать помощь 200 семьям и дому юношеству «Шанырак». Социальная помощь оказывается в виде продуктовых корзин, куда входят товары первой необходимости, а также наборы бытовой химии и средства личной гигиены. Кроме того, дому юношеству «Шанырак» был передан телевизор для решения проблемы с онлайн-обучением, проживающих в нем детей, - рассказала директор корпоративного фонда «Болашак» по ЗКО Салтанат Туманбаева. - В ГК «Alageum Electric» в состав, которой входит Уральский трансформаторный завод, на борьбу с коронавирусом направил 100 млн тенге, в том числе, средства были выделены в республиканский фонд по ликвидации последствий эпидемии коронавируса «Birgemiz» и в другие регионы страны. По словам директора дома юношества «Шанырак» Умитбая Калымбетова, на сегодняшний день «Шаныраке» проживают 112 воспитанников детского дома. Из них 35 это семейные пары и 13 матери-одиночки. Большинство из них потеряли работу в связи введением режима чрезвычайного положения в стране. - Такая помощь как нельзя кстати. Сейчас и взрослые находятся дома, и дети. Помощь им была необходима. От имени всех живущих в "Шаныраке" хотел бы поблагодарить спонсоров за оказанную помощь, - рассказал Умитбай Калымбетов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.