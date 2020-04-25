Саин Шомиров. Фото matrica.kz Саин Шомиров временно отстранён от должности главного врача Областной больницы г.Атырау. В настоящее время создана комиссия по факту допущения руководством распространения коронавирусной инфекции в медучреждении. Напомним, что 8 апреля лечебница Постановлением главного санитарного врача была закрыта на карантин в связи с 22-мя фактами заражения коронавирусной инфекцией пациентов и медиков Областной больницы. Напомним, что в период с 31 марта там было выявлено 10 фактов заражения медперсонала и 12 фактов заражения пациентов. - В настоящее время комиссия расследует порядок алгоритма действий руководства больницы при регистрации первого и последующего фактов заражения Covid-19. По итогам работы комиссии будет принято решение об оставлении либо отстранении от должности главврача, - рассказали в Оперативном штабе. Отметим, что в настоящее время Областная больница работает в штатном режиме, пациенты обслуживаются в экстренном порядке. Жителей принимают семь отделений - гинекология, гематология, нейрохирургия, nравмотология, нейротравмотология, хирургия и реанимация. После карантина на работу вышли 160 медработников. У всех повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Сегодня в учреждении работают семь отделений и реанимация. Все помещения тщательно продезинфицированы, врачи, медсестры и санитары ходят в защитных костюмах. - Так как мы только начинаем открываться, по мере заполнения больницы, медики будут привлекаться на работу. С ними работал психолог, с юристами обсуждаются вопросы оплаты труда и рабочего времени. Все на законодательном уровне по приказу vинистерства здравоохранения, - рассказал и.о. главного врача областной больницы г.Атырау Бауыржан Ахметгалиев. Пока же Областная больница обслуживает пациентов лишь в экстренном порядке, плановые операции временно перенесли. В приемное отделение разделили на две зоны - провизорную и чистую. В первой принимают пациентов с ярко выраженными симптомами Covid-19. Во второй - всех остальных. - Сегодня меры санитарной и эпидбезопасности в Областной больнице не те, что были прежде. Ведь за считанные дни это место стало одним из очагов заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Уроки над ошибками сделаны, теперь медики уверены, что только максимально обезопасив себя от заболевания, они сохранят здоровье тысячам пациентов, - заключил Бауыржан Ахметгалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.