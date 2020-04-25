По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность. Температура воздуха днем +18 градусов, ночью +4 градусов. В Атырау ожидается гроза, днем +17 градусов, ночью +8 градусов. В Актау дождь. Температура воздуха днем составит +17 градусов, ночью +12. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем 17 градусов тепла, ночью 4 градуса тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.