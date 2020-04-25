В редакцию «МГ» обратились житель Уральска Мерхат Ажгалиев. Мужчина рассказал, что двое его детей 2-летний Диас и 4-летняя Аяна с 17 марта находятся у бабушки в селе Чингирлау, что в 250 км от областного центра. Они не успели привезти детей до закрытия города на карантин и теперь их не выпускают из Уральска. И малыши и родители соскучились друг по другу. Корреспонденты «МГ» обратились в полицию. Там предложили привезти детей в Уральск на патрульной машине, однако сопровождать никому из взрослых родственников не позволили. Малыши хорошо перенесли поездку и уже 24 апреля были дома с родителями. Семья Ажгалиевых поблагодарила полицейских области и Чингирлауского района, а также акима района за организацию перевозки детей. - Благодаря оперативной и сплоченной работе этих людей, наши дети сейчас дома. Сейчас мы счастливы и благодарны им за то, что они организовали путь с посёлка Чингирлау в город Уральск. На своих служебных автомобилях (патрульный экипаж). Чтобы дети не скучали в дороге они даже купили игрушки каждому. Старшей дочке 4 годика, младшему сыну всего 2 годика, - говорит Мерхат Ажгалиев. viQe2fLg2AgМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.