CW-skbORvVY В промзоне Аксая на видео попал момент, когда шквальный ветер сорвал кровлю крупного строительного магазина. По информации пресс-службы ДЧс ЗКО, происшествие случилось сегодня, 25 апреля, в Бурлинском районе. - В результате сильного ветра (порывы до 18 м/с) произошел срыв кровли магазина на площади 550 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Департаментом заблаговременно направляются штормовые предупреждения о сильном порывистом ветре всем акиматам и коммунальным службам, - сообщили в ДЧС ЗКО. К слову, 25 апреля в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В области наблюдался ильный ветер.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.