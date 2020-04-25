N_pUTD6Le44 Происшествие случилось в оном из домов в 6 микрорайона. - Мужчина азиат, возраст примерно 35-40 лет. Выпрыгнул из окна 10 этажа одного из домов 6 микрорайона. По предварительной информации, он вчера вечером снял в этом доме квартиру. Что произошло пока неизвестно, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Мужчина умер до приезда скорой помощи. Другие подробности выясняются. Видео очевидцев.Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.