Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в ходе мониторинга социальных сетей полицейскими была выявлена 56-летняя актюбинка - сотрудница одной из компании перевозчика общественного транспорта, которая распространила в мессенджере ватсап недостоверную информацию. - На аудио записи женщина нагнетает панику, рассказывая о том, что автобусами общественного транспорта с границы РФ в Актобе привезли 500 человек, а сегодня ожидается новая группа студентов, что количество больных КВИ по факту увеличилось и намного больше чем по статистике и что больницы переполнены. Однако данная информация не соответствует действительности. 24 апреля на женщину составлен административный протокол по статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" и специализированным административным судом актюбинка была привлечена к административному штрафу в размере 40 МРП (111120 тенге), - сообщили в полиции. - Департамент полиции Актюбинской области просит граждан не распространять недостоверную информацию, верить только официальным источникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.