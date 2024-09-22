Поистине город мастеров развернулся на Арбате. Уральцы смогли оценить украшения из натуральных материалов, предметы обихода, выполненные в уникальных техниках, а также расшитые наряды, изделия из дерева, камня, кожи, папье-маше и войлока.

Поистине «город мастеров» развернулся на Арбате. Уральцы смогли оценить украшения из натуральных материалов, предметы обихода, выполненные в уникальных техниках, а также расшитые наряды, изделия из дерева, камня, кожи, папье-маше и войлока.

Уральцы проявили большой интерес к творчеству земляков на ярмарке-продаже. Любители декоративно-прикладного творчества города показывали свои навыки. Здесь можно было полюбоваться прекрасными фотоальбомами ручной работы, плетениями из бисера, керамическими изделиями и многим другим. Но не только полюбоваться, но и приобрести.

— В нашем городе много умельцев, которым негде показать свое ремесло. В этот день им представилась такая возможность. Около 35 мастеров демонстрировали жителям Уральска, что они творят своими руками, — говорит мастер Шынар Насангалиева. — В мероприятии приняли участие представители малого и среднего бизнеса, общественные объединения и люди с ограниченными возможностями.

Сама Шынар Насангалиева три года после выхода на пенсию стала шить своими руками сумки в национальном стиле, одежду, красивые заколки и брошки.

Пенсионерка Нургуль Сисенова три года занимается изготовлением украшений для юрты, которые она сама ткет на специальном ткацком станке. Ткать научила еще в детстве ее бабушка, которая и передала своей внучке семейное искусство. Из войлока женщина валяет ковры для украшения стен юрты, из кожи и дорогого материала шьет сумки, тапочки и подушки.

Люба Решеткова представила вышитые шелковыми лентами заколки и резиночки для волос. Айна Джубаева из Подстепного дома на машинке делает руками подушки и корпе, от этого они получаются легкими, теплыми и на них спится крепко. Изделия ручной работы из простой газетной бумаги Лены Япринцевой выглядят прекрасно и прочно, будто изготовлены из прутиков. Шкатулки, интерьерные корзиночки, мини-бары, фотоальбомы, книги пожеланий из дерева и светильники — все это она делает сама. Каждую трубочку надо скатать пальцами, зафиксировать, смазать лаком. Сплести в какой-нибудь предмет и покрыть краской. Работа трудоемкая, но зато результат просто ошеломляющий.

— Уральск – один из самых интересных городов Казахстана. Его история с уникальной архитектурой начиналась сотни лет назад. Современный Уральск хорошеет и расцветает день ото дня – строятся современные многоэтажные дома, зеленеют парки и скверы, открываются спортивные площадки, школы, детские сады. Число его жителей уже давно перешагнуло цифру 300 тысяч человек. Каждый год все жители областного центра ждут с нетерпением праздника – Дня рождения своего города. И на мероприятие «Уральск – город мастеров» приглашены люди творчества из города и районов нашей области. Предметы ручной работы всегда пользуются большим спросом у уральцев и гостей города, — отметил и.о. акима города Жандос Дусенгалиев.

Также прохожих зазывали хозяева продовольственных лотков. Около театра Островского выступал духовой оркестр. Присутствующих веселили талантливые детки и артисты. Все обращения были к любимому городу Уральску.

Оксана КАТКОВА

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