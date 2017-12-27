Как рассказал председатель ассоциации автоперевозок ЗКО Александр БАКЛАН, сейчас ведется работа по заключению договоров с банками второго уровня на приобретение автобусов в кредит. - Мы закупим 80 единиц новых автобусов уже в первой половине следующего года. На какие именно маршруты они будут запущены, пока сказать точно не могу. Что касается моего предприятия "Орал Тех сервис", то мы приобретаем 20 единиц техники на сумму около 600 млн тенге. Кредиты мы оформляем при помощи господдержки под 14%, - сообщил Александр Баклан. Руководитель ТОО "Акжол авто" Эльдар ВАГАПОВ пояснил, что его предприятие закупит 10 автобусов российского производства стоимостью около 200 млн тенге. Также пассажироперевозчики планируют, что все новые автобусы будут в одной цветовой гамме - зеленого оттенка. К слову, ежедневно на дороги Уральска выезжают порядка 500 автобусов.